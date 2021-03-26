Kılıçdaroğlu bu kez de Savunma Sanayii'ni hedef aldı!

Dünya Türkiye’nin Savunma Sanayii’ndeki başarılarını konuşurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir skandal açıklama daha geldi. Kılıçdaroğlu, Savunma Sanayii’ni hedef alarak, “Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde gösterdiği başarıyı görmezden gelen bir açıklamada bulundu.

Yapılan tüm çalışmaları görmezden gelen Kılıçdaroğlu bu kez de dünyanın hayranlıkla takip ettiği Savunma Sanayii'ni hedef aldı. Kılıçdaroğlu "Eskiden Kırıkkale savunma sanayinin merkeziydi. Şimdi emekliler şehri oldu. Savunma sanayini niye daha büyütmedik? Daha büyütebilirdik, daha güçlü olabilirdik" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nu utandıracak gelişmelerden bazıları…

SAVUNMA SANAYİİDE YERLİLİK YÜZDE 70'LERE ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunun en önemli alanlarından biri de savunma sanayisi. Birçok ülke Türkiye'ye şu anda gizli ya da açık ambargo uyguluyor, birçok ürüne kısıt getiriyor. Son yıllarda yakaladığımız gayretle birlikte Türkiye, savunma sanayisinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranlarını yüzde 70'lerin üzerine çıkardı." diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ'NİN EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı.

ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı. Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.

Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD'ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.

Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor. Abdussamed Güzel, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuzey Amerika ülkeleri olmakla beraber Arjantin, Şili gibi Güney Amerika'dan da müşterilerimiz var. Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Aynı şekilde Asya ülkelerine Malezya, Tayland gibi ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasında da müşterilerimiz var."

EN ÇOK TERCİH EDİLENLER YARI OTOMATİK SİLAHLAR

En çok tercih edilen yarı otomatik silahlar oldu. Türkiye, silah ihracatından yıl sonuna kadar 400 milyon dolar gelir elde edecek.

Türkiye, dünyada av tüfeği üretimi ve ihracatında İtalya ile birlikte öne çıkan iki ülkeden biri.

Hem fiyat avantajı hem ürün kalitesi Türk av tüfeklerine ilgiyi artırıyor.

DÜNYA SİHA'LARI KONUŞUYOR

İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede, robotlar, İHA ve SİHA'larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı.

Belgede, Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, sürü droneleri ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLECE, TÜRK SİHA'LARINI ÖRNEK GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece, 12 Aralık 2020'de İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) örnek göstermişti.

ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

ALMANYA HAYRAN KALDI

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu. Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.