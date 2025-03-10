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Kepez’de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!
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Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 14:39

Antalya Kepez'da kan donduran cinayet... 2 ay önce evlenen Halit Can Sakman ile Sevcan Demir Sakman çifti arasında çıkan bıçaklı satırlı kavga korkunç bir görüntüyle son buldu. Eşine satırla saldıran Halit Can Sakman genç hemşireyi öldürüp satırı boğazında bıraktı. Olay yerinde kendi boğazında oluşan kesikle yaralanan Sakman, hastaneye kaldırılırken; ölen hemşirenin bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sevcan Demir Sakman'ın annesi Havva Ünay, olay sonrası Mersin Silifke'den Antalya'ya geldi. Adli Tıp Kurumu önünde, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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