Kenan Kıran'dan A Haber ekranlarında Ruşen Çakır'a tepki! 'Binlerce doları bu haber için mi aldın'

Türkiye'de özellikle hükümeti devirme odaklı yayın yapan muhalif bazı medya organlarının ABD ve Norveç gibi ülkelerden fonlandığı ifşa olmuştu. Bu medya organları arasında yer alan gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope dikkat çekti. Bu platformda yayınlanan bir haber üzerine A Haber'de canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Binlerce doları bu haber için mi aldın"? diyerek Ruşen Çakır'a tepkisini dile getirdi. İşte o anlar....