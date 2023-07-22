Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ gizli protokolü ortakları çılgına çevirdi! Turhan Çömez, Serkan Özcan ve Bilge Yılmaz'dan zehir zemberek sözler

7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turu için Ümit Özdağ ile anlaşmış hatta ikili arasında bir protokol imzalanmıştı. Söz konusu protokolün neler içerdiğini geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıkladı. CHP kanadından önce inkar geldi ancak dün bir canlı yayına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ’ın sözlerini tasdikledi. Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin ardından 7’li koalisyon bir kez daha karıştı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan zehir zemberek açıklamalar geldi. Bu açıklamaları İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, takip etti. Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, "Adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin ise düzenlediği basın toplantısında "Konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz söz konusu değildi." dedi. Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri CHP tabanını da karıştırdı. Eski CHP'li Mehmet Sevigen, "Kemal Bey bize ihanet etti. Adalet gelip çatıyor. Kemal bey sokağa çıkamıyor" dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise "Yazıklar olsun…Ayıp ama artık, çekilin gidin" şeklinde konuştu.