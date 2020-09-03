Kemal Kılıçdaroğlu İhvan ile PKK’yı bir tuttu! İhvan üzerinden PKK'yı mı aklamak istiyor?

03.09.2020 15:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında, Doğu Akdeniz meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin Mısır’ın darbeci yönetimi Sisi ile masaya oturması gerektiğini ifade ederken; A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan bu açıklamaları değerlendirdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda İhvan ile PKK'yı bir tutarken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesi için darbeci Sisi yönetimiyle masaya oturması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu skandal açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci-Yazar Turan Kışlakçı ve Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan bu açıklamaları değerlendirdi.

İHVAN ÜZERİNDEN PKK'YI MI AKLAMAK İSTİYOR?

Gazeteci-Yazar Mustafa Özcan: Öncelikli olarak kendisine sormak lazım bu kanaate nasıl varmış? İhvan üzerinden PKK'yı mı aklamak istiyor ya da PKK üzerinden İhvan'ı mı karalamak istiyor. Anlamak mümkün değil. Ya da Sisi ağzıyla konuşuyor. Sisi'nin doğru söylediğini nerden biliyor? Eli kanlı bir darbeci Sisi. Mısır'da 2013 itibarıyla yapılan darbe sadece Mısır'a yani Mursi'ye yapılmamış aynı zamanda eksenine yapılmıştır. Yani Türkiye'ye yapılmıştır. Herkes de bunu biliyor. Dolayısıyla o darbenin arkasında İsrail ve ABD var. Kılıçdaroğlu yanlış bir yerden, noktadan hareket ediyor, yanlış sonuçlara varıyor. Belki kendisinin ideolojik takıntıları olabilir. Bu takıntılar onu Sisi ile aynı kategoriye sokabilir. Ancak sonuç itibarıyla bunlar doğru değil. Sonuç itibarıyla Mursi seçilmiş birisiydi ve Müslüman Kardeşler de yasal bir organdı orada. Bugün Arap dünyasına baktığımızda Ürdün, Sudan ve hatta Cezayir'de Müslüman Kardeşlerin yasal olduklarını görüyoruz. Yani demokrasinin olmadığı ülkelerde bile Müslüman Kardeşlere yönelik olarak Kılıçdaroğlu'nun bakışı geçerli değil. Dolayısıyla bu sözler kabul edilmesi mümkün olmayan çıkarımlar.