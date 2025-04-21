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Kaza anı kamerada: Kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi!
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Kaza anı kamerada: Kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi!

Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:56:24

Çanakkale-Edremit kara yolunda motosiklete çarpan otomobil, kontrolden çıkarak mobilya mağazasına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü ve mağaza çalışanı yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çanakkale-Edremit kara yolunda meydana gelen kazada, E.T. (58) yönetimindeki 06 EYC 309 plakalı otomobil , yolun sağına dönüş yapacağı sırada M.Y.A. (18) yönetimindeki 10 ARV 147 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, mobilya mağazası önünde bekleyen iş yeri çalışanı N.Ş'ye (50) çarptıktan sonra mağazanın camına ve önündeki eşyalara çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü ve mağaza çalışanının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıktığı, mobilya mağazasına yöneldiği ve iş yeri önünde bekleyen 3 kişiden N.Ş'ye çarptıktan sonra mağazaya girdiği anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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