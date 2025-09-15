Kayseri’de tramvay faciası son anda önlendi! O anlar kamerada

Kayseri'de tramvayın geldiğini fark etmeyen bir kişi, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde son anda kazadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kayseri'de tramvay hattında meydana geldi. Karşıya geçmek isteyen vatandaş, tramvayın hızla yaklaştığını fark etmedi. Bu sırada durumu gören güvenlik görevlisi, vatandaşı kolundan tutarak raylardan çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., olaya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik görevlisinin zamanında müdahalesiyle olası bir facianın önlendiğini belirterek, vatandaşlara yaya geçitlerini kullanmaları ve daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.