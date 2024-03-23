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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 13:22

Katil ve firari Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur gazetecileri görünce kaçtı! İşte o anlar

İstanbul Eyüpsultan'daki kazayla ilgili soruşturmada hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur, Şişli Polis Merkezi'ne geldi. Aracından indikten sonra gazetecileri gören Cihantimur, işlemlerini yapmadan tekrar aracına binerek ayrıldı.İşte detaylar...

İstanbul'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, gündemin ilk sırasında yer aldı.

Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur (16) ATV sürücülerinin arasına daldı. 4 kişiyi yaraladı, evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

Soruşturma kapsamında baba Bülent Cihantimur'e ise yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza verme şartı getirildi.

POLİS MEKEZİNE GELDİ
Bülent Cihantimur adli kontrol uygulaması kapsamında işlemleri için Şişli Polis Merkezi'ne geldi.

GERİ DÖNDÜ
Cihantimur, polis merkezi önünde bekleyen gazetecileri görünce yardımcısıyla birlikte geri döndü.


Geldikleri minibüse binen Bülent Cihantimur soruları yanıtsız bıraktı. Cihatimur işlemlerini yapmadan hızla polis merkezinden ayrıldı.

Olay gününe ait kamera kayıtları

Öte yandan kaza gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan önce Eylem Tok saat 21.00'de Göktürk'te bir kafeye gitti. Yanında şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu da vardı.

Tok burada otururken oğlu Timur da saat 21.17'de bir arkadaşıyla yanına geldi. Bir süre annesiyle oturan Timur Cihantimur, daha sonra kafeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI
Firari katil, annesine ait Porsche marka arabayla saat 23.01'de bir akaryakıt istasyonuna gitti.

Yanında arkadaşları da vardı. Alışveriş yapıp 23.10'da yola çıktı. Kafede oturan Eylem Tok, saat 23.30'da gelen telefonla oğlunun kaza yaptığı haberini aldı. Koşarak dışarı fırladı. Ve kaçış planını yaptı. Bu arada cani anne oğlunun aracı kendisinden habersiz aldığını açıklamıştı.

Ancak görüntülerde Cihantimur'un arkadaşları ile kafeye ailesine ait araçla geldiği, yine aynı araçla kafeden ayrıldığı anlaşıldı.

Mekandan iki araçla çıkan çocukların bir akaryakıt istasyonunda alışveriş ettiği anlar da kameralara yansıdı.

ABD pasaportu olduğu öğrenilen katil Timur Cihantimur ile cani annesi Eylem Tok için kırmızı bülten çıkartıldı.

Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur

Takvim Gazetesi, Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturduğunu yazmıştı. Konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok ile oğlu Timur'un New York'ta bir rezidansta ev kiraladıklarını açıkladı.

İkilinin kaldıkları rezidans

1 YILLIK PEŞİN ÖDEME

Orhan "Anne oğul 50 katlı rezidansın 29. katında kalıyor. Kiraladıkları evin aylık ücreti 10 bin dolar. 1 yıllık ücreti de peşin ödemişler" açıklamasını yaptı.

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