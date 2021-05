Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'ya anladığı dilden cevap: Tamam! Gerçekleri paylaşıyorum

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olayları, Gazze'ye yapılan hava, kara ve deniz saldırıyla devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden paylaştığı yalanlarla dolu videoya Türkiye'deki gençlerden tokat gibi bir cevap geldi.

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate hain bir saldırı düzenlemesiyle başlayan şiddet olaylarıyla ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaştığı algı operasyonuyla dolu video sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



DEMİRCİ: "TAMAM MI? BEN GERÇEĞİ PAYLAŞIYORUM"

Binyamin Netanyahu'nun, İsraillerin Filistinliler tarafından mağdur edildiğine yönelik "Gerçeği paylaşın" algı operasyonu içeren videosuna Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videouyla cevap verdi.



Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaşımının altına "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" ifadeleriyle cevap verdi ve hazırladığı videoyu paylaşımına etiketledi.



DEMİRCİ, FİLİSTİNLİLERE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMLARI İÇEREN VİDEO HAZIRLADI

Zeynep Hilal Demirci'nin hazırladığı videoda; İsrail güvenlik güçlerinin Gazze, Yafa, Mescid-i Aksa, Şeyh Jarrah'ta gerçekleştirdiği katliam görüntüleri yer aldı. Söz konusu videoda; İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüde yer aldı.

DEMİRCİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Gerçeği paylaşın" ifadelerinin yer aldığı video 731 bin etkileşim alırken, Zeynep Hilal Demirci'nin Netanyahu'ya cevap verdiği "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video 1.1 milyon etkileşim aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videoya çok sayıda destek mesajı geldi:



AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Bir taraftan bombalarla acımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri, çocukları katlediyor; öbür taraftan da klasik yöntemleriyle, yalanlarıyla algı yönetiyor. Yalanlarına karşı biz de doğruları paylaşalım: OK. I am also sharing the truth!"



AK Parti Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: "Yaşasın zalimler için cehennem! Hitler'den farkınız yok. Akıbetiniz de aynı olacak"





AK Parti MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci: "Bu tweeti yayıyoruz..."



Gazeteci Banu El: "Aşağıdaki tweeti paylaşalım, hem RT hem Fav lütfen..."



Engin Kaşdaş: "Demir Kubbe" füze yağmuru ile çöktüyse Twitter'ın uyguladığı katı filitreleme sistemi de elbet çöker. Yüklenelim, bu tweet'i paylaşalım.."





Gazeteci Banu Yüm: "Kardeşlerim bu tweeti beğenip, RT ediyoruz"



Muhammed Zeren: "Zeynep hanımın bu tweetini elden ele yayalım. Dijitalin gücünü bir kez daha görüyoruz. İsrail ve yöneticileri kendilerini ifade edemez duruma geldiler. Hele oğlu iyice deli etti kendini, hepimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın botu zannediyor"