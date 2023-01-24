"Karne hediyesi et" kumpasının ham görüntüleri ortaya çıktı!

CHP yandaşı fondaş medyanın 'karne hediyesi et' manipülasyonu çocuğun annesi ve kasabın ifadeleriyle ortaya çıkmıştı. Kasap Zafer Kadife'den sonra çocuğun annesi Nihal Güney de fakir oldukları iddiasını yalanlayarak, "Çekilmesi gereken yerlerin hiçbirini çekmedi sadece çocuğumun kulağına eğilerek, fısıldayarak, "annem bana karne hediyesi aldı" dedirtti benim çocuğum aç değil." ifadelerini kullanmıştı. HaberTürk televizyonu skandalı itiraf ederken fondaşa pasladıkları haber tutmayınca muhabirin işine son verdi. İşte özellikle fondaş medyada yer aldıktan sonra yayılan 'karne hediyesi et' yalanının ve sonrasında gelişen süreci derledik. Haber kurgusu ve yöneticilerden alınan onay süreçlerini görmezden gelen HaberTürk haberin ham görüntülerini yayınlayarak muhabir Boylu'yu suçlamayı sürdürdü.