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Karar Resmi Gazete'de: Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı
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Karar Resmi Gazete'de: Okullarda kıyafet serbestliği kaldırıldı

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 08:52

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte öğrenci kıyafetlerinde önemli bir düzenlemeye gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin kıyafetleri artık okul müdürlükleri tarafından belirlenecek. Kıyafetlerde özel işaret, baskı veya desen gibi unsurlar yer almayacak. Belirlenen kıyafetler okulun internet sitesinde paylaşılacak ve bu düzenleme, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Velilere ve öğrencilere okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.

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