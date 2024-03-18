SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mart 2024, 18:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024, 18:40

Karaman'da 'müstakil ev' yangını: Yaşlı adam can verdi

Karaman'ın Başkışla köyünde 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elim olayda talihsiz adam can verdi.

Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Başkışla köyünde 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAMIN FECİ SONU

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda Karabacak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Trabzon'da kan donduran olay: Ortahisar ilçesi sahilinde genç bir kızın cesedi bulundu
18.03.2024Pazartesi
Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis!
18.03.2024Pazartesi
MSB açıkladı: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı!
18.03.2024Pazartesi
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
18.03.2024Pazartesi
Sarıyer silahlı çatışma haberi: 1 ölü 1 yaralı!
18.03.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü? Kraliyetten açıklama bekleniyor 04:25
Galler prensesi Kate Middleton öldü mü?
18.03.2024Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi an! Yarışmacı 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak 14:17
Milyoner'de tarihi an! 5 milyon TL'lik soruyu açtıracak
18.03.2024Pazartesi
CHP’li Özgür Özel hedef göstermişti! TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi 05:38
TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan adaylıktan el çektirildi!
18.03.2024Pazartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama! 00:24
Bakan Bak'tan olaylı derbi sonrası ilk açıklama!
18.03.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA