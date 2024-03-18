Karaman'da 'müstakil ev' yangını: Yaşlı adam can verdi

Karaman'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Başkışla köyünde 77 yaşındaki Mustafa Karabacak'ın yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





TALİHSİZ ADAMIN FECİ SONU



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda Karabacak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.