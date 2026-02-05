Karaburun açıklarında İHA bulundu iddiası

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıKaraburun açıklarında İHA bulundu iddiasıKaraburun açıklarında İHA bulundu iddiasıGiriş Tarihi: 05 Şubat 2026 12:29 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Arnavutköy Karaburun açıklarında balıkçılar denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.Bunlar da Var 05:51Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm" 05.02.2026Perşembe 01:12Bizans’ın dengelerini Sultan Orhan belirliyor 04.02.2026Çarşamba 05:15G.Saray-İstanbulspor maçında korkutan an! Kafa kafaya çarpıştılar 04.02.2026Çarşamba 01:04GOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor 04.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN