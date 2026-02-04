Başkan Erdoğan Kahire'de Gazze mesajı: Mısır ile yeniden imarında birlikte çalışmak istiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Mısır ile birçok alanda iş birliğinin artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Ticaret bakanlarımız Yüksek Düzeyli Ticareti İstişare Mekanizması toplantısının müteakip toplantısını Ankara'da gerçekleştirecekler. Daha yapacak çok işimiz var." dedi. Erdoğan, Gazze'nin yeniden imarında Mısır ile birlikte çalışmak istediklerini bildirdi.