Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu dönüşü Suriye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştirdi. Erdoğan, Orta Doğu turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de SDG'nin anlaşmaya uymasının barış iklimini güçlendireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yanlış hesap bugüne kadar hem Şam'dan hem de Ankara'dan dönmüştür. Kuşkusuz yine dönecektir." dedi. ABD ve İran arasındaki restleşmeye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Bölgemizde yeni bir savaş istemiyoruz. Artık, barışı ve huzuru konuşmayı, iş birliklerini artırmayı istiyoruz." diyerek diplomatik temaslara devam ettiklerini ifade etti.