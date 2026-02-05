PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu dönüşü Suriye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Orta Doğu dönüşü Suriye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2026 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Mısır'a gerçekleştirdi. Erdoğan, Orta Doğu turu sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'de SDG'nin anlaşmaya uymasının barış iklimini güçlendireceğini belirten Başkan Erdoğan, "Yanlış hesap bugüne kadar hem Şam'dan hem de Ankara'dan dönmüştür. Kuşkusuz yine dönecektir." dedi. ABD ve İran arasındaki restleşmeye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Bölgemizde yeni bir savaş istemiyoruz. Artık, barışı ve huzuru konuşmayı, iş birliklerini artırmayı istiyoruz." diyerek diplomatik temaslara devam ettiklerini ifade etti.

Bunlar da Var

Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto
Özgür Özel ve CHP heyetine Hatay'da protesto
Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Galatasaray 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm"
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi! Taraftara seslendi: "Selamünaleyküm"
Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti!
Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’ye TOGG hediye etti!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle