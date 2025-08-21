Karabük’te park halindeki kamyonet apartman bahçesine düştü

KAMYONET RAMPA AŞAĞI KAYDI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük'ün Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el freninin boşalması sonucu rampa aşağı hareket etti.

APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kontrolden çıkan kamyonet, ilerleyerek bir sitenin bahçesine düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri panikle pencerelere koştuğunda, kamyonetin bahçede olduğunu gördü.

BALKONDA HASAR OLUŞTU

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çarpması sonucu apartmandaki bir evin balkonunda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.