Karabük’te park halindeki kamyonet apartman bahçesine düştü

Karabük’te el freni boşalan park halindeki kamyonet apartman bahçesine düşerek bir evin balkonunda hasara yol açtı.

KAMYONET RAMPA AŞAĞI KAYDI
Kaza, saat 15.30 sıralarında Karabük'ün Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el freninin boşalması sonucu rampa aşağı hareket etti.

APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ
Kontrolden çıkan kamyonet, ilerleyerek bir sitenin bahçesine düştü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri panikle pencerelere koştuğunda, kamyonetin bahçede olduğunu gördü.

BALKONDA HASAR OLUŞTU
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin çarpması sonucu apartmandaki bir evin balkonunda hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
