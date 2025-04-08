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Kapıkule rüşvet operasyonu!
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Kapıkule rüşvet operasyonu!

Giriş Tarihi: 8.04.2025 18:12:52

Kapıkule rüşvet operasyonu... Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılan operasyon, gizli kameralarla yapılan teknik takip sonucu gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. İşte "rüşvet" operasyonunun detayları...

Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 gümrük görevlisi gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

TESPİT SONRASI GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLDİ
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

38 GÖZALTI
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri ile İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

350 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI
Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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