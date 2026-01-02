PODCAST CANLI YAYIN
Kapıdağ’da sır perdesi! Kayıp Elif Kumal’ın aracına ait parça bulundu: Sevgilisi gözaltında!

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 27 Aralık Cumartesi günü yaşanan olayda, 34 yaşındaki Elif Kumal, sevgilisi Enis G. ve bir arkadaşıyla gittiği Yukarıyapıcı Göleti kampında kayıplara karıştı. Tartışma sonrası aracına binip uzaklaştığı iddia edilen Kumal’dan o günden beri haber alınamıyor.

Gizemli dolu olay, 27 Aralık Cumartesi günü Balıkesir Erdek'in Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. Elif Kumal (34), erkek arkadaşı Enis G. (37) ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitti. Enis G. ile tartıştıktan sonra gece geç saatlerde aracıyla kamp alanından ayrıldı. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı.

ARKADAŞI 'ENİS DARBETTİ' DEDİ
Elif Kumal'ı toplam 265 kişiden oluşan ekip, karadan, denizden ve havadan dron desteği ile arıyor. Dünkü çalışmalarda Kapıdağ Yarımadası'nda Kumal'ın kullandığı otomobilin ön tampon parçasına ulaşıldı. Enis G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Erdek Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Enis G.'nin yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edildi. Kamp alanındaki arkadaşlarının ifadesinde Elif Kumal ile Enis G.'nin kavga ettiğini ve Enis G.'nin Elif'i darbettiğini söylediği öğrenildi.

