Kalpazanlara bayram operasyonu! 5 milyon TL'lik sahte para ele geçirildi: Hedef kurban satıcıları!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Kurban Bayramını fırsat bilerek sahte para basıp, kurban satıcılarını dolandırmaya hazırlanan şahısları düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Operasyonda 5 milyon TL'lik sahte para ve 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fatih ilçesinde kalpazanların yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları bilgisini aldı.



SAHTE PARA VE PARA SAYMA MAKİNESİYLE YAKALANDILAR

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte paraları İstanbul Fatih ilçesinde bulunan adreste sakladığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli Y.A. ve S.A.'yı sahte paralar ve para sayma makinasıyla birlikte yakaladı.







Operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette sebzelerin altında, maskelerin arasında ve zarfların içine yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş değeri 50 bin adet sahte 100 Türk Lirası ile 1 adet para sayma makinası ele geçirildi.



HEDEF KURBAN SATICILARI

Ele geçirilen sahte paraların kalpazanlar tarafından ustaca hazırlandığı, destelerin arasına konulması durumunda gözle ve elle yapılan kontrollerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, kalpazanların sahte paraları özellikle Kurban Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan alanlarda ve Pazar yerlerinde vatandaşların yoğun ve kalabalık olduğu, hızlı alışveriş yapılan durumları fırsat bilerek piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalanan Y.A. ve S.A. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Jandarma; Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için, özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kurban satış yerlerinde yapılan denetimlerde hayvan sahiplerini sahte parayla yapılacak dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi. Sahte para konusunda uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı.