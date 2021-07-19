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Amasya'da yürek yakan olay: Suluova Derinöz Baraj Gölü 5 kişilik aileyi yuttu!

Amasya'da yürek yakan olay: Suluova Derinöz Baraj Gölü 5 kişilik aileyi yuttu!
19.07.2021 10:22
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Son dakika haberleri... Amasya'nın Suluova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölü 5 kişilik aileyi yuttu. Yapılan arama çalışamaları sonrası 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Amasya'nın Suluova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölü 5 kişilik aileyi yuttu.

ÇOCUK BOĞULUNCA AİLE DE SUYA GİRDİ
Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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