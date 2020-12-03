Haberler Video Haber Videoları Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş'ta şehit edilen polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi
03.12.2020 17:50
Ana Sayfa 01:12
Çılgına dönen gençi kimse...
Ana Sayfa 04:43
"Ahlaksız adam, pişmiş kelle...
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 03:37
Cumhuriyet yazarı Miyase...
Ana Sayfa 00:43
Bir Zamanlar Çukurova’da...
Ana Sayfa 01:58
İçişleri Bakanlığından Yunan...
Ana Sayfa 04:15
Burası Kolombiya değil Adana!...
Ana Sayfa 00:33
PÖH harekete geçti!
Ana Sayfa 00:48
PKK bölgeden siliniyor! Sıcak...
Ana Sayfa 00:19
İstanbul'da facia ucuz...
Ana Sayfa 02:55
Türk gemisine yapılan hukuksuz...
Ana Sayfa 00:03
Siirt'te 5 büyüklüğünde...

Katil Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Barış Göl'ün cenaze töreni düzenlendi. Göl'ün naaşı memleketi Osmaniye'ye gönderilecek.


Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı olan şüphelinin eşkaline uyan kişinin Egemenlik Caddesi yakınlarında görüldüğünü belirledi. Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Karataş'ın otelde kaldığını saptadı. Karataş kendisini gözaltına almaya gelen polislere ateş açtı ve Barış Göl'ü şehit etti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Katil Muhammet Karataş'ın, kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis Barış Göl için cenaze töreni düzenlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törene devlet erkanı katıldı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Henüz 40 yaşında olan şehit polis Barış Göl, 2 erkek ve 1 kız çocuk babasıydı. Şehit Göl'ün cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları