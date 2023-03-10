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Kahramanmaraş'ta ilginç görüntü! Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü

Kahramanmaraş'ta ilginç görüntü! Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü
10.03.2023 10:28

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan kırılmayan fincanlar dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönüştü. Dulkadiroğlu İlçesi İsmet Paşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan birçok bina yıkıldı. Yıkılmayan binanın dış duvarının, bitişikteki yıkılan binanın iç duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bitişik inşa edilen iki binadan biri çökünce geriye rafta bulunan fincan takımı kaldı. Depremde zarar görmeyen fincan takımı görenleri hayrete düşürdü.

Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, "Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada" dedi.

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