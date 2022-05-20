Haberler Haber Videoları Kahramanmaraş'ta dehşet veren görüntü! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta dehşet veren görüntü! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu

Kahramanmaraş'ta dehşet veren görüntü! Ağaçta asılı çürümüş ceset bulundu
20.05.2022 15:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:47
'Tsantsa'lar iade edilecek
Haber 00:50
5 PKK'lı terörist imha edildi!
Haber 02:20
Pi sayısıyla rekor kırdı
Haber 02:10
Cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Haber 00:46
Bursa'da rezalet görüntü!...
Haber 00:40
Sahte polis yakalandı
Haber 03:25
Eren Abluka-12 Operasyonu...
Haber 00:58
8 ilde organize suç örgütüne...
Haber 03:22
Başkan Erdoğan o şiiri okudu
Haber 04:59
Başkan Erdoğan'dan ''Sokak...
Haber 02:48
Başkan Erdoğan meşhur 'Raket...
Haber 08:11
''İskandinavlara NATO vetosu''

Kahramanmaraş'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Videoları

Kahramanmaraş'ta şok bir olay yaşandı.

AĞACA ASILI HALDE VE ÇÜRÜMÜŞ
Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

SON DAKİKA