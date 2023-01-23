Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Bir ay boyunca ücretsiz

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Kağıthane – İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Metro açılışında Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu arasındaki konuşmayı da hatırlatan Erdoğan, "Bir tanesi, 'Aa bunda sürücü yok mu' diyor. Biz zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını attık ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? 'Aa bunları galiba Paris'te yapmışlar' diyor. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda damdan sular akıyor. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan İstanbul Havalimanı metrosunun 1 ay ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.