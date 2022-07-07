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Kadir Şeker'in avukatı tahliye kararını gururla duyurdu: ''Çok mutluyuz''

Kadir Şeker'in avukatı tahliye kararını gururla duyurdu: ''Çok mutluyuz''
07.07.2022 18:10

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Son dakika haberi | Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker davasında yeni bir gelişme yaşandı. Öldürülen Özgür Duran'ın ailesi Kadir Şeker'in HTS kayıtlarının incelenmesini talep ederken, Kadir Şeker'in avukatının itirazı üzerine mahkeme tahliye kararı verdi. Böylece Kadir Şeker hakkında 884 gün sonra tahliye kararı çıkmış oldu. Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, tahliye kararını gururla duyurdu. Daylan; ''Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Konya'da, sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve yeniden 5 Temmuz Salı günü hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in cezası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadir Şeker'in avukatları tutukluluğun devamına itiraz etti. İtiraz üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

ŞEKER'İN AVUKATI: ÇOK MUTLUYUZ

Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek, "Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara, biz aynı gün, aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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