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Kadıköy'de cinayet! Amatör müzisyen evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu!
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Kadıköy'de cinayet! Amatör müzisyen evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 18:04   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 18:04

İstanbul'da tüyler ürperten bir cinayet ortaya çıktı. Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde makine mühendisi olan ve müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı iki günlük arayışın ardından evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı bir şekilde öldürülmüş halde bulundu. Mahalle sakini bir kadın, adamın evine iki gün önce 2 şüphelinin girdiğini gördüklerini ifade etti.

Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan ve aynı zamanda makine mühendisi olarak çalışan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde ölü olarak bulundu. Bu trajik olay, Fenerbahçe Mahallesi Saldıray Sokak'ta yer alan 15 katlı bir binanın 2. katında, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 civarında gerçekleşti.

Yakınları İhbar Etti, Çilingir Yardımıyla Eve Girdiler

İddiaya göre, 17 Ağustos Cumartesi gününden bu yana Çınar Ersanlı'dan haber alamayan yakınları, meraklanarak dairenin kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Bu durumdan endişelenen aile, çilingir çağırarak içeri girdi. Girdiklerinde, Çınar Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde hareketsiz yattığını gördüler. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yerinde İncelemeler Yapıldı

Polis ekipleri olay yerinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Ersanlı'nın cansız bedeni, detaylı bir otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemeler sonucunda kesin ölüm nedeni belirlenecek. Yapılan işlemlerin ardından, Çınar Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Görgü Tanıkları Şüpheli Kişileri Gördü

Olayla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Cumartesi günü gece mi, akşam mı tam hatırlamıyorum ama 2 şüpheli gördük. Hırsız olduklarını düşündük. Mesaj attılar, ardından içeri girdiler ve bir daha çıkmadılar. Pazar günü, Ersanlı'nın yakınları kendisine ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdi. Girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde buldular. Polisler geldi ve cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Çınar, evlenip ayrılmıştı. Dört üniversite bitirmiş bir makine mühendisi ve aynı zamanda müzisyendi. Çok yazık oldu" dedi.

Bu üzücü olay, mahallede büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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