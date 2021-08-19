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Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
19.08.2021 20:16 - Son Güncelleme: 19.08.2021 20:40
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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, testlerin devlet hastanesinde ücretsiz olarak yapılacağını belirtti. Sosyal medyadaki yalan terörüne ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "Siyasetçisinden, gazeteci ve sosyal medya trolün kadar yüreği nasır tutmuş figürlerin yalanla çarpıtma ile tahrikle nasıl milletimizin acısını istismara yeltendiğini de unutmayacağız. Meclis’in açılmasıyla, Avrupa’dakine benzer bir sosyal medya düzenlemesini getirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan "Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların hepsi birer yalan." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelere ve Taliban'la temasa ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu..


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