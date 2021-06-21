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Kabine toplantısı bugün! Pazar yasağı kaldırılacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısı bugün! Pazar yasağı kaldırılacak mı? Başkan Erdoğan açıklayacak
21.06.2021 09:28
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Türkiye yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayı normalleşmesi ile aşılamada resmen çığır açtı. Nüfusun 3 katı kadar tedarik edilen aşı sonrası 42 milyon doza yakın aşılama yapıldı. Aşılamada yaşanan olumlu gelişmeler sonrası özellikle maske yasağı ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Gözler bugün Kabine Toplantısı'ndan gelecek olan tam açılma kararına kilitlendi. Kritik Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları Başkan Erdoğan duyuracak. A Haber muhabiri Arzu Fidanverdi aktardı.


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