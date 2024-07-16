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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 18:56 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 18:56

İzmir'in Çeşme ilçesinde 3 kişinin öldüğü orman yangını: Gözaltı sayısı 5'e çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YANGINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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