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İzmir’de intihar! Otelin 16'ncı katından kendini boşluğa bıraktı

İzmir’de intihar! Otelin 16'ncı katından kendini boşluğa bıraktı
05.07.2023 14:55 - Son Güncelleme: 05.07.2023 14:56

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İzmir’in Konak ilçesinde 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki A.E. adlı kadın, polislerin ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Konak ilçesinde bulunan bir otelin otoparkının çatısında meydana geldi.

Kullanıma kapalı olan 33 katlı otelin 16'nçı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan A.E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YERE BRANDA AÇILDI
İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri A.E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkarken, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

1,5 SAAT BOYUNCA İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI
İntihar girişiminde bulunun A.E., yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplerin, ikna çabalarına karşılık vermeyen A.E., kendisini onlarca metre yükseklikteki otelin otopark çatısından boşluğa bıraktı.

Mucize eseri itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen A.E.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.E.'nin tedavisi sürdürülüyor.

Polis ekipleri, kadının intihar girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

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