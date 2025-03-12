İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde bulunan markette dehşete düşüren bir sapkınlık anı anbean kameralara yansıdı. Markete giderek gazete almak istediğini belirttikten Osman B. (44), kasada bulunan market sahibi N.Ç.'ye cinsel organını gösterdi. Soğukkanlı bir şekilde durumu polis ekiplerine bildiren N.Ç., olayı rapor etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hareketle Osman B.'nin kimliğini ve adresini tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği ortaya çıktı.