PODCAST CANLI YAYIN
İzmir’de iğrenç video: Markete girip cinsel organını gösterdi! O sapık yakalandı!
Haberler Haber Videoları

İzmir'de iğrenç video: Markete girip cinsel organını gösterdi! O sapık yakalandı!

Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 23:09 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 23:09

İzmir'in Bayraklı ilçesi Tepekule Mahallesi'nde bulunan markette dehşete düşüren bir sapkınlık anı anbean kameralara yansıdı. Markete giderek gazete almak istediğini belirttikten Osman B. (44), kasada bulunan market sahibi N.Ç.'ye cinsel organını gösterdi. Soğukkanlı bir şekilde durumu polis ekiplerine bildiren N.Ç., olayı rapor etti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hareketle Osman B.'nin kimliğini ve adresini tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Osman B.'nin aynı suçu 2 yıl önce de işlediği ortaya çıktı.

SIRADAKİ VİDEO
A Haber Şam'da! Canlı yayında göğüs kabartan anlar: ''Türkiye'yi özledik!''
12.03.2025Çarşamba
Yozgat'ta şoke eden yöntem: Dilenciler parayı pideye sakladı!
12.03.2025Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan Polonya Başbakanı Donald Tusk'a mektup hediyesi: "Barış ve dostluğun simgesi"
12.03.2025Çarşamba
Kayseri'de şok edici olay! Boş arazide 1 kişi ölü 3 kişi baygın bulundu! | VİDEO
12.03.2025Çarşamba
Vatansız FETÖ'cülerin şirket adresi İngiltere!
12.03.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Bursa’da silahlı saldırı: 2 çocuk babası hayatını kaybetti 02:23
Bursa’da silahlı saldırı: 2 çocuk babası hayatını kaybetti
11.03.2025Salı
Nevşehir’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı! 01:23
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı!
11.03.2025Salı
İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar! İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 01:27
İmamoğlu dün ikrar etti bugün inkar!
12.03.2025Çarşamba
Belgrad Ormanı’ndaki gizemli toplantı! Kahkaha yogası görüntüleri yeniden gündem oldu 00:51
Belgrad Ormanı’ndaki gizemli toplantı!
11.03.2025Salı
CANLI YAYIN