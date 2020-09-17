İzmir Körfezi'ni lağım bastı! Uzman isim İzmir'in kirlilikten nasıl kurtulacağını canlı yayında açıkladı

17.09.2020 14:30

Yerel seçimlerde İzmir Körfezi'ni temizleyeceği yönünde vaatlerde bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, hala bir icraatte bulunmadı. Göreve gelmesinin üzerinden 1 sene geçmesine rağmen İzmir Körfezi hala kötü kokuyla anılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Doğan, “Bu mantıkla değil 3 yıl 33 yıl dahi yüzmek mümkün değil bu noktada. Hala daha buraya ciddi bir kirlilik akışı var. 17 yıl öncede bu sorun vardı. Yine aynı konuları söyledim. Ne zaman ki derelerden temiz su gelirse o zaman olur.” dedi. Yaşar Doğan, “Temiz su girişi sağlanırsa Konak-İnciraltı arasında 1 yıl içinde bu suya girilebilir. Bunun için olaya bilimsel yaklaşmak lazım.” ifadelerini kullandı.