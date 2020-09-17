CHP'li belediyelerde susuzluk sorunu kronikleşti! Adana'da su kesintisi çileye dönüştü

17.09.2020 14:05

On yıllar öncesinin Türkiye manzaraları CHP'li belediyelerde bir bir gerçek oluyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde aylardır su kesintisi yaşanıyor. Toplanmayan çöpler ise vatandaşı isyan noktasına getirdi. A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur, Adanalıların çilesini böyle gözler önüne serdi.