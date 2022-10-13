Haberler Haber Videoları İzmir Erzene'de kan donduran olay! Sokakta tartıştığı avukatı defalarca bıçakladı

İzmir Erzene'de kan donduran olay! Sokakta tartıştığı avukatı defalarca bıçakladı

İzmir Erzene'de kan donduran olay! Sokakta tartıştığı avukatı defalarca bıçakladı
13.10.2022 09:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:15
Genç doktorun acı ölümü! Sinir...
Haber 00:20
Endonezyalı yolcu THY...
Haber 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a...
Haber 17:23
Dünyanın gözü Astana'da!...
Haber 00:25
Patlayan kamyonun görüntüleri...
Haber 01:55
Halk TV'de skandal 'iftar'...
Haber 00:32
Taraftar otobüsüne silahlı...
Haber 01:38
13,5 yıl sonra helikopter...
Haber 02:12
İş görüşmesi için gittiği...
Haber 01:29
Zehir tacirlerine geçit yok: 1...
Haber 02:15
Bahçeli'den icazet gezisine...
Haber 01:23
DEAŞ’ın sözde mahkemelerine...

İzmir'in Bornova ilçesinde, avukat olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu kavga ettiği kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenilen avukatın tedavisi sürüyor.

Haber Videoları

İddiaya göre, İzmir Barosuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdullah Emrah Koyuncu, dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi'nde S.A. isimli bir kişi ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, S.A. yanında bulunan bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı. Şüpheli suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koyuncu'yu ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA