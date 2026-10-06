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Hamid Yorulmaz biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilk kez karşılaştı! Gözler DNA sonucunda

Hamid Yorulmaz biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilk kez karşılaştı! Gözler DNA sonucunda

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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Hamid Yorulmaz ile biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi ilk kez karşı karşıya geldi. Tarafların birbirlerine “merhaba” dediği anlarda duygusal anlar yaşanırken, biyolojik babalık iddiasının yanıtı için DNA sonucu bekleniyor.

Müge Anlı'da Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babası olduğu iddia edilen kişiyle ilk kez karşı karşıya gelmesi ve Hamid'in sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılacak adımlar konuşuldu. Canlı yayında Hamid ve biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi birbirlerine merhaba derken duygusal anlar yaşandı. İddia baba, Hamid'in annesiyle 2007-2008 yıllarında bir veya iki kez görüştüğünü, tanışmalarının ortak bir arkadaş aracılığıyla olduğunu ve o dönemde Hamid'in dünyaya geleceğini bilmediğini söyledi. Hamid'in biyolojik babası olması halinde ona destek olacağını belirten kişi, bunun insani bir görev olduğunu ifade etti.
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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