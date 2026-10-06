Bayraklı Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Serdar Sandal gözaltına alındı
İzmir'de Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddiaları kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal ve oğlu Yağız Sandal'ın da aralarında bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 20 milyon 85 bin 188,5 TL kamu zararı ile 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transferi tespit edildi. Adreslerde yapılan aramada bir silah ele geçirildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Haber