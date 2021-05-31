İyi Partililer kurguladı, CHP’liler oynadı!

Meral Akşener'in Hatay ziyareti büyük bir tiyatroya sahne oldu. Esnaflarla sohbet eden Akşener olumsuz bir şey çıkmayınca tezgahın arkasına geçerek kendisini esnaf olarak tanıtan CHP'li, Türkiye'yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, "Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum. CHP Gençlik Kolları'nda bulunuyorum" şeklinde konuştu. Hatay'da kuyumcu sahibi ise Akşener'e, "Biz iki kişi çalışıyoruz bu arkadaşlar bizimle değil" deyince gerçek kısa sürede ortaya çıktı.