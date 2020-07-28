İYİ Partili Belediye Başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddaa edilen Sümeyra Tilki'nin buluşması kamerada

28.07.2020 14:09

Antalya, Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün, makam şoförünün eşi ile yaşadığı gizli aşkla çalkalanıyor. İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk, ilk kıydığı nikahtaki damat Ahmet Tilki'yi makam şoförü yaptı. Eşiyle yasak ilişki yaşadı. İhanete uğrayan koca, skandalı istifa dilekçesinde anlattı. Bu arada Halil Öztürk'ün, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki'yle buluştuğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde,buluşma adresine önce Halil Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle geldiği görüldü.

Antalya'da yaşayan Ahmet Tilki (38), geçen yıl, eşinden boşanmış olan bir çocuk annesi Sümeyra Ballı (31) ile evlilik kararı aldı.

Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikahını da seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı. Öztürk, makam şoförü yaptığı Tilki'nin eşiyle yasak ilişki yaşamaya başladı. İhanete uğradığını anlayan koca, skandalı noter aracılığıyla gönderdiği istifa dilekçesinde anlattı. Şu açıklamayı yaptı: Çok üzgünüm. Boşanmak ve ikisinden de adalet önünde hesap sormak istiyorum. Bu yaşıma kadar namusu ve onuruyla yaşamış, ekmeğini kazanmanın derdinde olan biriyim."



Halil Öztürk ile Sümeyra Ballı'nın whatsapp konuşmaları dava dosyasına girdi.

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