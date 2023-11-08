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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 11:53 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 12:06

İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MKYK'da dikkat çeken bir görüntü geldi. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'na rozeti Başkan Erdoğan taktı.

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

MKYK'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MKYK'da dikkat çeken bir görüntü geldi.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.

Hatipoğlu'na rozeti Başkan Erdoğan taktı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan ŞErdoğan, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "İnşallah bu katılım töreni, partimiz, Türkiye demokrasisi için hayırlara vesile olur. İnşallah bundan sonraki süreçte Eskişehir ile birlikte bölgede yeni bir sıçramanın, yeni bir doğumun, yeni bir gelişmenin olmasına vesile olur." dedi.

"AK PARTİ AİLESİNE KATILMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak AK Parti'ye katıldığını duyuran Hatipoğlu, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile AK Parti ailesine katılmış bulunmaktayım. Rabbime dua ederim; çıktığım bu yolda beni mahçup etmesin. Milletimize ve çok sevdiğim Eskişehir'ime güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Eskişehir'i merkeze koyan siyasetimi aynen sürdüreceğim ve kentimizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözme kararlılığındayım.

TBMM'DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun katılımının ardından AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu

TBMM (AA) - İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından Meclis'teki sandalye dağılımı değişti.

Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 43'e gerilerken, AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 264 oldu.

TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi - 264

Cumhuriyet Halk Partisi - 130

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57

Milliyetçi Hareket Partisi - 50

İYİ Parti - 43

Saadet Partisi - 20

Demokrasi ve Atılım Partisi - 15

Yeniden Refah Partisi - 5

Türkiye İşçi Partisi - 4

Hür Dava Partisi - 4

Demokrat Parti - 3

Emek Partisi - 2

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Demokratik Sol Parti - 1

Bağımsız Milletvekili - 1

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