İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan zehir zemberek sözler: Hasan Seymen Sorosçu! 21.02.2020 10:15

İYİ Parti’den yazılı bir açıklama ile istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Parti hakkında zehir zemberek sözlerine devam eden İsmail Ok, partinin Genel Başkan Yardımcılığına bir süre görev yapan Hasan Seymen’in Sorosçu olduğunu iddia etti. Ok, parti yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu da dile getirerek, “Partinin en kritik noktalarına getirilmesi, ne il başkanlarımızın ya da milletvekillerimizin suçu değildir” ifadelerini kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i suçladı. “Hasan Seymen kimdir? Bir anda nereden çıktı?” diye soran Ok, Seymen’in partinin üst kademesinde olmasına sadece kendisinin değil tüm taban ve milletvekillerinin de tepkili olduğunu söyledi.

Hasan Seymen'in Genel Başkan Yardımcılığından alınma sürecinin bir ay kadar düşünülmesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu söyleyen Ok, HDP ile yakın temasta olan CHP'nin İYİ Parti'nin ittifakı olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Ok, "HDP'nin olduğu yerde şahsımın bulunması söz konusu olamaz" dedi.

SÖZDE MİLLİYETÇİ!

İsmail Ok'un bu açıklamaları ve geçmişte yaşananlar İYİ Parti'nin sözde milliyetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den tutuklanması, HDP destekçisi olduğu bilindiği halde CHP ile ittifak yapılması, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söylemesi ve son olarak da Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunun ortaya çıkması İYİ Parti'nin milliyetçiliği kullanarak halkı kandırdığı ortaya çıktı.