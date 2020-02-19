CHP ve İP'te çözülme sürüyor! Yeni istifalar yolda

İşte Şebnem Bursalı'nın çarpıcı kulis bilgilerini de paylaştığı o köşe yazısı:



İstifalar, ihraçlar, maşallah muhalefet partileri birbiriyle yarışıyor şu sıralar parti içi hareketlilikte. İP'te Tuba Vural Çolak'ın istifasının üzerinden daha bir hafta geçmeden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifası çok ses getirdi. Partinin, HDP ile ittifakı üzerinden rahatsızlığını hayli yüksek bir tonla vurguladığı bir açıklamayla İP'ten ayrılan Ok'tan sonra istifaların devamının geleceği daha çok konuşulmaya başlandı.







KULİSLERDEKİ İSİMLER

Kulislere şöyle bir göz attık ve isimleri şimdilik (!) bizde kalsın ama güneyden büyük bir ilimizin iki milletvekili, Ege'den denize kıyısı olmayan bir büyük ilimizin vekili ve İç Anadolu'dan bir vekilin daha eli kulağında istifa etmeye hazırlandığı çok ama çok konuşuluyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamayan HDP ile hem seçimlerde hem Meclis'teki oylamalarda ve genel siyasette ittifak yapan İP yönetiminin bu tutumunun hem parti tabanında hem vekiller üzerinde yarattığı rahatsızlığın meyveleri artık tek tek alınmaya ve dökülmeye başladı bile...



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