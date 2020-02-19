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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 11:37

ve İP'te çözülme sürüyor! Yeni istifalar yolda

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü nda İYİ Parti'de son günlerde üst üste gelen istifa haberlerini ve 'deki siyasi savruluş sonrası yaşanan ayrılıkları kaleme aldı. Bursalı, kulislerde eli kulağında istifa haberlerinin de dolaştığını belirtti.

CHP ve İP'te çözülme sürüyor! Yeni istifalar yolda

İşte Şebnem Bursalı'nın çarpıcı kulis bilgilerini de paylaştığı o köşe yazısı:

İstifalar, ihraçlar, maşallah muhalefet partileri birbiriyle yarışıyor şu sıralar parti içi hareketlilikte. İP'te Çolak'ın istifasının üzerinden daha bir hafta geçmeden Milletvekili İsmail Ok'un istifası çok ses getirdi. Partinin, ile ittifakı üzerinden rahatsızlığını hayli yüksek bir tonla vurguladığı bir açıklamayla İP'ten ayrılan Ok'tan sonra istifaların devamının geleceği daha çok konuşulmaya başlandı.



KULİSLERDEKİ İSİMLER
Kulislere şöyle bir göz attık ve isimleri şimdilik (!) bizde kalsın ama güneyden büyük bir ilimizin iki milletvekili, Ege'den denize kıyısı olmayan bir büyük ilimizin vekili ve 'dan bir vekilin daha eli kulağında istifa etmeye hazırlandığı çok ama çok konuşuluyor. Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı olduğunu saklamayan HDP ile hem seçimlerde hem Meclis'teki oylamalarda ve genel siyasette ittifak yapan İP yönetiminin bu tutumunun hem parti tabanında hem vekiller üzerinde yarattığı rahatsızlığın meyveleri artık tek tek alınmaya ve dökülmeye başladı bile...

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