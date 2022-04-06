RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu'ndan büyük tornistan! Sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı fakat bugün...

İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu'ndan büyük tornistan! Sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı fakat bugün...

İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu'ndan büyük tornistan! Sus payı mı aldı? İki gün önce bombalamıştı fakat bugün...
06.04.2022 14:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:58
Karadeniz’i İstanbul’a...
Haber 02:58
Pencereden muayeneye inceleme!
Haber 02:36
Tekerlekli sandalyeye...
Haber 01:42
Başkan Erdoğan Macaristan...
Haber 01:24
Kadıköy'de uçan tekmeli kavga!
Haber 01:57
Firari Semra Avrupa'ya iltica...
Haber 01:58
Mariupol'deki tahliyelere...
Haber 06:09
"Kanal İstanbul ile jeopolitik...
Haber 00:15
3 aylık bebeğini boş araziye...
Haber 01:41
Meteoroloji’den 17 ile sarı...
Haber 01:03
Batı ve Soros destekli 6’lı...
Haber 00:31
Denizli'de FETÖ operasyonu: 12...

İYİ Parti’de HDP cephesini tatmin etmek için divanda yapılan değişiklikler büyük ses getirmiş, milliyetçi isimler görevden alınarak pasifize edilmişti. Akşener'in üzerini çizdiği Yavuz Ağıralioğlu, resti çekip partideki HDP tasfiyesi gerçeğini söylemek yerine "Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?" ifadeleriyle partideki geleceğini korumak istedi. Ağıralioğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." demişti. İki gün içinde nelerin değiştiği merak konusu...

Haber Videoları
SON DAKİKA