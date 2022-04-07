RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sığıntı bir siyasi aktör!

İYİ Parti'de liste dışı bırakılan Yavuz Ağıralioğlu sığıntı bir siyasi aktör!
07.04.2022 09:30

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İYİ Parti’de terörün siyasi ayağı HDP cephesini tatmin etmek için divanda yapılan değişiklikler büyük ses getirmiş pasifize edilen isimleden Yavuz Ağıralioğlu önce esip gürlemiş ardından geri vites yapmıştı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında, "Bugüne kadar siyasette bir karşılığı olduysa artık o da bitti. Bundan sonra ona, partisinde bile "sığıntı bir siyasi aktör" gözüyle bakılacak." ifadelerin kullandı.

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İYİ Parti'de HDP cephesini tatmin etmek için divanda yapılan değişiklikler büyük ses getirmiş, milliyetçi isimler görevden alınarak pasifize edilmişti. Akşener'in üzerini çizdiği Yavuz Ağıralioğlu, resti çekip partideki HDP tasfiyesi gerçeğini söylemek yerine "Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü?" ifadeleriyle partideki geleceğini korumak istedi.

Ağıralioğlu, daha önce yaptığı açıklamada "Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İYİ Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." demişti.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Bugüne kadar siyasette bir karşılığı olduysa artık o da bitti. Bundan sonra ona, partisinde bile "sığıntı bir siyasi aktör" gözüyle bakılacak. Bakılacak, çünkü "kurmayı" olduğu Meral Akşener'le görüştükten sonra hiçbir şey olmamış gibi şunları söyleyebiliyor: "Ben, kendisine görev tevdi edilince 'iyi', görevden alınınca 'kötü' diyecek kadar karakteri ve mizacı zayıf biri değilim. Görev değişikliği, genel başkanların uhdesindedir." Allah Allah, rencide edici diyen başka biri miydi? Bari sussaydın." ifadelerini kullandı.

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