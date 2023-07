İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Karar sonrası Meral Akşener'e yaylım ateşi

Muhalefet, 14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilgi aldı. 8'li koalisyon masasındaki partilerde kriz üstüne kriz yaşandı. CHP'de istifa sesleri yükselirken İYİ Parti de karışmıştı.







İSTİFASINI İSTEDİLER

Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e tepki arttı. Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.







ESTİ GÜRLEDİ!

Günlerce suskunluğu koruyan Meral Akşener, Olağan Kurultayı'nda koalisyon masasını ikinci kez dağıttı. Parti içinde kendine muhalif söylemlerde bulunan isimlere de sert çıkış yapmıştı.



Çıkışın ardından Akşener 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri yeniden belirleyerek, kendine mualif 29 isimi listeye almamıştı.







AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YOLDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde yükselen istifa çağrılarını durdurmak için parti örgütlerini kendisine bağladı. Genel başkanlık koltuğunu korumak uğruna istifa çağrıları yapan isimleri de ihraç etmeye başladı. Kurultay sürecinde olan İYİ Parti'de de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılıyor. Akşener kendisine karşı muhalif olan isimleri Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yöntemle partiden göndermeye başladı.







PARTİ İÇİ MUHALEFETİ KÖKÜNDEN TEMİZLEYECEK

Yaşanan bu gelişmelerin ardında Meral Akşener parti için muhalefeti kökten temizlemeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ı kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.







(Fotoğraftaki Ethem BAYKAL)







(Fotoğraftaki Sevinç GÜMÜŞ)







(Fotoğraftaki Tamer KAYAALP)







(Fotoğraftaki Musa ERTUGAN)







(Fotoğraftaki Günay KODAZ)







(Fotoğraftaki İsmet KOÇAK)



PARTİ İÇİ MUHALEFETİN ÖNEMLİ İSİMLERİYDİ

Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak kesin Ihraç talebi ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bu isimler parti içi muhalefetin önemli isimlerindendi. Özellikle İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri, Ethem Baykal ve İsmet Koçak Ortak Akıl Platformu'nun sözcülüğünü yapıyordu.







SEÇİM HEZİMETİNDEN SONRA İSYAN ETMİŞLERDİ

14-28 Mayıs Seçim sürecinde kurulmuş, bu süreçte toplantılarını gerçekleştirmiş ve seçim sonuçlarının hemen ardından da parti içi muhalefet yapmaya başlamışlar, ortaya önemli iddialar atmışlardı. İYİ Parti'de kurultay süreci ile Meral Akşener genel başkanlığına devam etmiş, parti içi muhalefet ise güç kaybetmişti.







ETHEM BAYKAL'DAN VERYANSIN

Eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın da içinde olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilirken Baykal sosyal medya hesabından Meral Akşeneri bombaladı.







İşte Ethem Baykal'ın o paylaşımları:



"Seviye alçakla çukur arasinda."







"FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı her tür siyaset şüpheli kalacaktır."







"Parti Fetnokrat yapıdadır."







MUSA ERTUGAN: KİMLERE NE TUZAKLAR KURDUĞUNU KONUŞALIM

Disiplin kuruluna sevk edilen bir diğer isim Musa Ertugan ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda çok sert şekilde Meral Akşener'e yüklendi.







Musa Ertugan şu ifadeleri kullandı:

"OĞLUNUN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞI KİŞİLER NEREDEYDİ"

"Disiplin mi, Çokta tın, sen düşün ..... Vayyy emek dolandırıcısı. Vayyy ........ Sene 2015 Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine Ömrümün 8. yılını verdim. 3 ad mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa Başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum. 15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var..



"BURASI SENİN ÖZEL AİLE ŞİRKETİN Mİ?"

O günlerde sen en çok bana hakkını helal et Musa Başkanım demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlunun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın. Milletvekili yaptın. 2 tanede kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi?"



"KİMLERE TUZAKLAR KURDUĞUNU KONUŞALIM"

Sen milletimize adaletten haktan bahsederken. Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin. Sene 2016 müsavat o günlerde bana sen ve ben olmasam bu kadın nasıl direnecek demişti. Çok sinsice davrandın son güne kadar herkesi kullandın. Çok konuşacak şeyler var. Bu saatten sonra konuşacağız. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşalım."



"SİNAN OĞAN'A NASIL TUZAK KUDRUMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLE"

Sene 2016 MHP Genel başkanlık yarışında Sinan Oğan ile ilgili benden ne istediğini nasıl bir tuzak kurdurmak istediğini sen söyle milletimizde bilsin. Şahitli... Ayrıca, Musa Başkan onların hepsini ters düz yapacağım diyerek bana mesaj gönderdin. Whatsapp mesajın elimde duruyor. Dediğini yaptın. Herkesi ters düz yaptın. Beni de kalleşçe…



"HAKKIM ZEHİR ZIKKIM OLSUN"

"Parti içinde insanları bir birine düşürdün sonra onlardan kurtulmak için oyun kurdun. Ayrıca rahmetli Fatih Doğrucan'la yazışmalarının bir kısmı bende de var. Paylaşacağım ve karar milletin. Bu saatten sonra senin yeni kurbanlar bulup onları kullanmanı parti içinde ülkücüleri bir birine düşürmeni engellemeye çalışacağım. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Kitap haline getireceğim gerçekleri anlatarak. Yukarda bahsettiğim gibi parti kurulup 2018 genel seçimlerine kadar bana devamlı hakkını helal et, hakkını helal et demiştin. Cevap vermemiştim. şimdi söylüyorum haram olsun, haram olsun, zehir zıkkım olsun…"







"ADIM GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK YAZILDI DİYE SEVK ETTİ"

Sevk edilen isimler arasında yer alan Günay Kodaz ise sosyal medyada "Meral Hanım bir düzine insanı disipline sevk etmiş, sebebini bilen var mı? Neden böyle bir tasarrufta bulunulmuş?" sorusunu alıntılıyarak, "Ben bilmiyorum adım o disipline sevk edilenler arasında geçtiği halde! Zannımca benim adım gazetelerde kurultayda genel başkan adayı olarak yazıldı, çizildi diye sevk etti!" ifadelerini kullandı.

Kodaz sosyal medya hesaplarından Akşener'e karşı zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İşte Kodaz'ın sosyal medyadan attığı o tweetler:

"İhraç nedenim bu kalemi kurultay öncesi dağıtmış olmam olabilir!

Bu kalemi kullanarak blok listedekileri bu kalem ile çizen üst kurul üyelerimiz başımı siz yakmış olabilirsiniz

Çiziklerin intikamı filmin adı :)"

"Kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğimi haberlerden duydum

Hatalı kararlarına hatalı dediğim için ise ve Genel Başkan Adayı olarak adım geçtiği içinse bu sevk benim için ONUR MADALYASIDIR.

Partimdeyim ve beni disipline sevk edenlerin her kararı da tartışılacak bu süreçte BAĞIMSIZ YARGI ÖNÜNDE ve TÜRK MİLLETİ HUZURUNDA!"

"Biz yangına körükle gitmiyoruz ama birileri elinde benzin bidonu yangına benzin döküyor! DAĞDAN TOPLADIKLARI İLE BAĞDAKİLERİ KOVMAYA ÇIKMIŞLAR.HODRİ MEYDAN! İyi Parti benim ve arkadaşlarımın evidir. Orayı biz binbir emekle kurduk, Kimse beni evimden kovamaz! 8 yıllık ömrümüzü, paramızı,emeğimizi size feda etmeyeceğiz.Haklarımı sonuna kadar savunacağım.Hukuk devleti ve demokrasi ülkesindeyiz! Hakkımızı yediği için özür dilemesi gerekenler bir de üstüne bizi kovacakmış!Yok yaaa! Nerede bu yoğurdun bolluğu derler adama.Adaletin kestiği parmak acımaz!Nokta"