İyi Parti-HDP kavgasının perde arkasında ne var? İyi Parti-HDP yeni bir oyun mu oynuyor?

12.05.2020 13:40

İyi Parti ile HDP arasında yaşanan gerilim, kirli ittifakı da gözler önüne serdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP için, “PKK’nın yanında konumlandırıyorum” sözleri sonrası, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in “Dün bize aracı gönderen, ‘kiminle nasıl çalışalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasi parti bugün bize koordinat biçemez” sözleri “İttifak çatırdıyor mu?” sorusunu akıllara getirirken, A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür gelişmeleri değerlendirdi.

İyi Parti ile HDP arasındaki gerilim ve taraflardan gelen açıklamaları A Haber canlı yayınında Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür yorumladı. İki isim İyi Parti ile HDP'nin yeni bir siyasi oyun hazırlığında olduğunun altını çizdi.

İşte o açıklamalar:

Emin Pazarcı: Bu ilişkiyi hepimiz biliyoruz. Bu ilişki direkt olmasa da dolaylı olarak hep vardı. Her iki siyasi parti de aynı adayların arkasında birleşti ve birlikte bir yolda yürüdüler. Her ikisi de zaman zaman "bunlarla ilişkimiz yok" gibi bir takım yanıltıcı ifadeler kullandılar. Çünkü tabanlarla ilgili birtakım sıkıntılar vardı.

KAYIKÇI KAVGASI

O tabanlardan yükseltilen eleştirilere göğüs germek için birtakım atraksiyonlar yaptılar. Şimdi de bana göre bunun adı kayıkçı kavgası. Bu kavga böyle devam eder gider ama ileride herhangi bir ihtiyaç duyulduğunda yine bunlar unutulur ve yine dolaylı bir takım ittifaklar içerisine girilir. Meral Akşener açısından baktığımızda bugüne kadar tavrı tarzı bunu gösteriyor.

Mahmut Övür: İyi Parti'nin belli bir rotası yok. Yani siyasi duruşuna baktığımız zaman hiçbir kesime direkt hitap etmeyen, nereye gideceği belli olmayan bir parti pozisyonunda. Böyle olunca oynamalar yapması da doğaldır diye düşünüyorum. Burada önemli olan Akşener'in özellikle 2018 seçimlerinden sonra HDP'ye olan bakışına bakmamız gerekiyor. Yani HDP'lilerin bir şey söylüyor olmasından ziyade buraya bakalım. 2018 seçimleri öncesi meydanlara çıktığındaki söylemlerini hatırlayın. Selahattin Demirtaş'a övgülerini hepimiz hatırlıyoruz.

İYİ PARTİ ARAYIŞ İÇERİSİNDE

Bu ilişkinin gizli saklı bir tarafı yoktu. Burada şuna bakmak gerekiyor. İyi Parti ne yapmaya çalışıyor? HDP'den önce İyi Parti'deki Meral Akşener'in HDP'nin pozisyonunun PKK'nın yanında tarif etmesiyle başlayan bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç şu anlama geliyor; İyi Parti bir arayış içerisinde. Bence bunun arka planında da bir siyaset mühendisliği var. Bakın önümüzdeki süreçte de göreceğiz şöyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. CHP ile HDP'nin birlikteliğinin netleşmesini istiyor İyi Parti ve kendisi de üçüncü bir pozisyon almak istiyor. Yani şöyle bir hikaye ile karşı karşıya kalacağız, AK Parti'den ayrılan Babacan, Davutoğlu ve Saadet Partisi ile birlikte bir üçüncü pozisyon almanın altyapısını oluşturuyor. Bu bir siyaset mühendisliğidir. Bunun için bugün HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyor. Bu aslında geçmişte yaptıklarını saklamaya çalışmanın da bir ifadesidir.

YENİ BİR SİYASİ SÜREÇ Mİ GÖRECEĞİZ?

Emin Pazarcı: İyi Parti ayakta kalmak için çareler arıyor. Türk siyaseti değişti, sistem değişti. İyi Parti, Davutoğlu ve Babacan ile bir araya gelse dahi kendi içerisinde çok büyük sorunlar taşıyacaktır. Ayakta kalması daha da güçleşecektir. Ancak konumlandığı yer değişmeyecektir.

AMAÇ ERDOĞAN'I TÖKEZLETMEK

Yani sistem belli. Artık Türkiye'yi yönetmek için yüzde 50+1'e ihtiyaç var. Karşı tarafta da bir ittifak var. O yüzden kayıkçı kavgası dedim. Sonuçta nihai olarak aynı yerde konumlanacaklar. Zaten Davutoğlu ve Babacan'ın da siyasi parti kurma amacı Türkiye'yi yönetmek değil, onlar da bu ittifak içerisinde yer alarak Erdoğan'ı tökezletmek için yola çıkmış durumdalar. O yüzden bu kayıkçı kavgalarını ben çok önemsemiyorum. Nihai hedef Erdoğan'ı tökezleterek yerine başkasını getirmek.

İyi Parti seçmenini kaybetmek istemiyor. Ciddi huzursuzluk ve rahatsızlıklar var. Nitekim pekçok istifa gerçekleşti. Ancak seçmen de aptal değil. Seçmen de HDP ile ittifakı görüyor ve ona göre konumlanacaklar. İyi Parti MHP'nin devamı ve aynı noktada meselelere bakan bir parti değil. İyi Parti bir toplama parti. Geçmişte Özal döneminde de aynısı olurdu ancak sonuç vermezdi. Eğer Övür'ün bahsettiği o proje gerçekleşirse, içine başka problemler de girecek. Ciddi anlamda liderlik beklentisi olan 3 tane isim aynı parti içerisinde nasıl birlikte olacaklar? Kaldı ki şu anda İyi Parti içerisinde ileriye dönük beklentiler içerisinde olan birtakım isimler, milletvekilleri var. Yani parti içerisinde çok büyük kavgalar başlayacak.

Mahmut Övür: İyi Parti bu pozisyonu ile aslında iyi polis-kötü polis, yani CHP-HDP hattı iktidara azgın bir şekilde saldıracak, bu tarafta ayrı bir cephe oluşturacaklar. Yani Millet İttifakı'nı ikiye bölecekler. Bunu yapmalarının en büyük nedeni AK Parti-MHP hattını ve Türkiye'nin içinden geçtiği küresel sıkışmalarda milli duyguların yükselmesi. Bunun karşısında İyi Parti'nin seçmeni dayanamıyor ve kadroları kaçmaya başlıyor. Yani AK Parti ve MHP'ye gidecekleri durdurmanın yolunu arıyorlar. O yüzden HDP'yi ötekileştirerek ama aynı zamanda bu ilişkiden de kopmayarak yeni bir ittifak oluşturacaklar.