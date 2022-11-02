Haberler Haber Videoları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı patladı skandalı savundu: İyi ki yıkmışım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı patladı skandalı savundu: İyi ki yıkmışım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in foyasını ortaya çıkaran bomba video! 28 Şubat yalanı patladı skandalı savundu: İyi ki yıkmışım
02.11.2022 16:58

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Şimdilerde İYİ Parti Genel Başkanı olan ve her fırsatta başörtüsüne destek veren hatta kimi zaman başörtüsü takıp konuşma yapan Akşener, 28 Şubat döneminde askerin karşısında olduğunu da söylemişti. Daha önce Meral Akşener'in 28 Şubat dönemindeki videoları ortaya çıkmış ve şu anki söyleminden tam tersi davrandığı askeri vesayetin yanında yer aldığı ifşa olmuştu. Meral Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programında kaydedilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Söz konusu videoda Akşener "Refah-Ana Koalisyonunu ben yıktım" diyerek 28 Şubat'taki askeri vesayetle işbirliği yaptığını bir nevi itiraf etti. Bugün yapılan grup toplantısı çıkışında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Akşener, skandal sözleri savundu. Skandalı "İyi ki vesile olmuşum" sözleriyle savunan Akşener, "O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

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