İtalya'da yaşayan Türk doktordan gençlere koronavirüs (Kovid-19) uyarısı 17.03.2020 22:55

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu. Ölüm ve vaka oranları bakımından Çin'den sonra ikinci sırada olan İtalya'daki durumu Roma'da yaşayan Türk doktor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualaono, A Haber'e anlattı. Gualaona, "30 yaş altı bireylerin koronavirüs bağlatılı ölüm oranını yüzde sıfır" derken gençlere bir de hayati uyarıda bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce ölüme neden olan yeni tip koronavirüs (corona virüs) salgını Avrupa'da en çok İtalya'yı vurdu. Ölüm ve vaka oranları bakımından Çin'den sonra ikinci sırada olan İtalya'daki durumu Roma'da yaşayan Türk doktor İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehtap Pasin Gualaono, A Haber'e anlattı.

İtalya'da 30 yaş altındaki bireylerde yeni tip koronavirüse bağlı ölüm oranının sıfır olduğunu söyleyen Gualaona, "Bu bireylerin hasta olmadığı anlamına gelmez. Aksine hasta olduğu ve bu virüsü farkında olmadan taşıyıcısı olduğu anlamına gelir. Bu tür bireyleri 14 gün boyunca hastalığı yaymamak adına ailesindeki risk altındaki yaşlı bireylerle daha dikkatli bir şekilde temas kurmalı." ifadelerini kullandı.