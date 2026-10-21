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Berat Albayrak'ı hedef alan algı kurgusu çöktü: İftira atan Faik Öztrak ve Ümit Özlale'ye dava açılacak

Berat Albayrak'ı hedef alan algı kurgusu çöktü: İftira atan Faik Öztrak ve Ümit Özlale'ye dava açılacak

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yürütülen algı operasyonuna karşı avukatı İsa Sinan Göktaş sert bir açıklama yaptı. Sayın Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrıldığını ve soruşturmayla hiçbir bağının bulunmadığını vurgulayan Göktaş, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Albayrak'ı hedef alan algı kurgusunun çöktüğünü ifade eden Göktaş, kamuoyunu yanıltan Faik Öztrak ve Ümit Özlale hakkında dava açılacağını duyurdu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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