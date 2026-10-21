Büyükçekmece'de evde silahlı kavga: Yasin Binarci hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evden yükselen silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler M.I. ve Yasin Binarci'nin silahla vurulduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 26 yaşındaki Yasin Binarci olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan M.I. hastaneye kaldırıldı. Adreste yapılan aramalarda 3 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel