Bakan Kurum'dan iddialara yanıt: Hiçbir belediye başkanına baskı yapmadık

Başkan Erdoğan: Şam'ı ziyaret edeceğim tarih net değil, Bahçeli ile yakın zamanda görüşebiliriz

Esenyurt'ta kuyumcuya ateş açan şüpheli gasp ettiği otomobille kaçtı: O anlar kamerada

Fatih'te taksicilerin yolcu kavgası: Tekme tokat kavga eden şoförleri vatandaşlar ayırdı

Berat Albayrak'ı hedef alan algı kurgusu çöktü: İftira atan Faik Öztrak ve Ümit Özlale'ye dava açılacak

Berat Albayrak'ı hedef alan algı kurgusu çöktü: İftira atan Faik Öztrak ve Ümit Özlale'ye dava açılacak