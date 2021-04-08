İtalya Başbakanı Son Dakika! Mario Draghi'den hadsiz sözler! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

İtalya Başbakanı Mario Draghi küstah sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle 'diktatör' ifadesini kullanarak Başkan Erdoğan'a saldırdı. Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'nin de 'protokole uygundu' dediği Beştepe'deki sözde 'koltuk 'krizi' bahanesiyle Başkan Erdoğan'a saldırdı.

KÜSTAH SÖZLER

Başkan Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesiyle küstahça saldıran Draghi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Komisyon Başkanı Ursula'ya davranışına katılmıyorum, Bu diktatörlere açık sözlü olmalıyız ama aynı zamanda ülkelerimizin çıkarları için işbirliği yapmalıyız." dedi.

AB 'HER ŞEY PROTOKOLE UYGUNDU' DEDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. AB Charles Michel'ın ekibi görüşme sonrası çıkan haberlerin ardından "Her şey protokole uygundu" açıklamasını yapmıştı.

"AB'NİN İSTEDİĞİ DÜZEN UYGULANDI"

Konu ile alakalı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu. Protokol konusuna gelecek olursak... Çok haksız ithamlar var. Türkiye köklü bir devlettir. Türkiye ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde, hem uluslararası protokol hem de Türk misafirperverliğinin getirdiği usuller uygulanır. Biz AB'nin kendi içindeki işleyişe karışmayız. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi. Görüşmede uygulanan protokolde de AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Nokta" dedi.

İTALYA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Skandalın ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" dedi.

"DİKTATÖR GÖRMEK İSTİYORSANIZ TARİHİNİZE BAKIN"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Draghi'ye tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadelerini kullandı.

"FAŞİZM İFADESİ BİZİM TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKMADI"

A Haber canlı yayına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Faşizm ifadesi bizim topraklarımızdan çıkmadı" sözleriyle İtalya'nın geçmişini hatırlatarak Draghi'ye tepki gösterdi. Çelik, "Kullandığı ifadeyi iade ediyoruz" dedi.

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